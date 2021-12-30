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    Çeşme'de bir iş yerine yıldırım düştü

    Çeşme ilçesinde bir iş yerinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
    • AA
    • 30.12.2021 - 03:16
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    Çeşme'de bir iş yerine yıldırım düştü

    İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Altınkum Plajında bir işletmenin malzemelerini istiflediği bölümde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    MADDİ HASAR BÜYÜK

    Kısa sürede söndürülen yangında, işletmeye ait yaklaşık 300 hasır şemsiye, 600 şezlong ve 50 plastik sehpa yandı.

    İşletmeyi ziyaret eden Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Çeşme de bir iş yerine yıldırım düştü #1

    Çeşme de bir iş yerine yıldırım düştü #2

    Çeşme de bir iş yerine yıldırım düştü #3

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