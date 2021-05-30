Çeşme’de yeni vakaya rastlanmadı

İzmir'in Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ilçede dün koronavirüs vakasına rastlanmadığını açıkladı.

İzmir’in tatil cenneti Çeşme’de vakalar sıfırlandı.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sevindirici haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Buna göre ilçede dün itibariyle koronavirüs vakasına rastlanılmadığı belirtildi.

“NEREYE GİTSEK DİYE DÜŞÜNMEYİN”

Oran açıklamasında, "’Yasaklar kalktı, nereye gitsek?’ diye düşünmeyin. Sağlıklı tatil için Çeşme'ye gelin. İzmir Valiliği'nin açıkladığı verilere göre Çeşme'mizde yeni vakaya rastlanmadı". ifadelerine yer verdi.