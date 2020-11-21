Çevre Bakanı Murat Kurum: İzmir'deki konteyner kent, pazartesi günü hizmete girecek

Bakan Kurum, İzmir'de yaşanan depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de depremin ardından kentsel dönüşüm yapılacak alanlarda yaşayan mahalle sakinleri için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, 30 Ekim'de meydana gelen depremin üzerinden 21 gün geçtiğini anımsatarak, deprem sürecini en iyi şartlarda ve en hızlı şekilde yönetmeye çalıştıklarını kaydetti.

"KONTEYNER KENT, PAZARTESİ HAZIR OLACAK"

Konteyner kentle ilgili bilgi veren Kurum, "Bin konteyner kent kurulumu için çalışmalarımızı başlattık. Konteynerlerimizi cuma günü itibarıyla yerleştirmeye başladık. Pazartesi günü konteyner kentimiz hazır olacak. 20 gün içerisinde tamamlayıp teslim edeceğimizi söylemiştik." diye konuştu.

Murat Kurum, geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların konteyner kentte misafir edilebileceğini söyledi.

Murat Kurum: İzmir'deki konteyner kent, pazartesi günü hazır olacak ViDEO

ÇADIR KENTLER KALDIRILACAK

Yurt ve misafirhanelerin de müsait olduğunu dile getiren Kurum, buna ilişkin başvurular ve ihtiyaçların valilik ve kaymakamlık kanalıyla ulaştırılabileceğini bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Çadır kentlerimiz kurulmuştu. Artık onlara, havaların soğumasıyla birlikte ihtiyaç kalmadığını görüyoruz. Konteyner kent, pazartesi kurulduğunda çadır kentlerimizin tamamını bölgeden kaldıracak çalışmaları valiliğimiz AFAD ile birlikte yürütüyor."





İNŞAATLAR BİR YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK

Yeni konutların yöresel mimariye uygun bir şekilde bir yıl içinde yapılacağını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı, "İzmirli kardeşlerimizin yarasını sarmak için hep birlikte hareket edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi inşallah kasım ayı içerisinde TOKİ başkanlığımız inşaatları rezerv alanında olmak üzere başlatmış olacak" diyerek, şunları söyledi:

"Taşıma ve kira yardımlarını hızlı bir şekilde yönetmeye gayret gösteriyoruz. İkinci günden itibaren bu ödemeleri yapmaya başladık. Muhtarlarımızla Bayraklı'da 28 mahallede koordinasyon merkezleri kurduk. Her mahallede, her muhtarlığımızın yanında sizlerin ihtiyaçlarını giderecek ve taleplerinizi alacak bir koordinasyon ofisimiz mevcut."