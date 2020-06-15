Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Haliç'ten numune aldı

Bölgenin çeşitli noktalarından alınan örnekler, laboratuvara gönderildi.

Bir dönem masmavi görüntüsüyle kendine hayran bırakan Haliç, son günlerde siyaha büründü.

Yıllar önce olduğu gibi, Haliç'ten pis kokuların yükselmeye başlaması, vatandaşları rahatsız etti.

Harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekipler, bölgede yaşanan renk değişiminin nedenini öğrenmek için Bahariye Mevlevihanesi kıyısında incelemelerde bulundu.

HALİÇ'TEN NUMUNELER ALINDI

Sabah saatlerinde Haliç'in çeşitli bölgelerinden alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Haliç'teki görüntü korkutuyor VİDEO

BAKAN KURUM: İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Bakanlık olarak tertemiz bıraktığımız Haliç'i gelecek nesillere yine tertemiz bir şekilde götürmek, teslim etmek istiyoruz. Bakanlık olarak bu konuda her türlü iş birliğine hazırız. Belediyemizin gücünün yetmediği yerde de her türlü yardımı yaparak Haliç'i temiz tutmak durumundayız." ifadelerini kullanmıştı.

İBB: 2-3 HAFTA İÇİNDE ESKİ HALİNE DÖNECEK

Haliç'te oluşan tablo konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise "Haliç'teki kızıl rengin sebebi bir fitoplankton patlamasıdır, kirlilik değildir. Fitopianktonlar fotosentez yapan mikroskobik canlılardır ve büyük çoğunluğu alglerden (yosunlardan) oluşur. 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir." açıklamasını yapmıştı.