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    Ceyhan Nehri'nde sular çekildi: Dev yayın balıklarını elleriyle yakaladılar

    Adana'da su seviyesinin düştüğü Ceyhan Nehri'nde vatandaşlar, dev yayın balıklarını elleriyle yakalayarak sudan çıkardı.
    • 02.12.2022 - 08:39
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 08:55
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    Ceyhan Nehri'nde sular çekildi: Dev yayın balıklarını elleriyle yakaladılar

    Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'nden geçen Ceyhan Nehri'nde yaşanan kuraklıktan dolayı su seviyesi düşünce dev yayın balıkları gün yüzüne çıktı.

    Elleriyle yayın balıklarını tuttular

    Vatandaşlar su seviyesinin düşmesini fırsat bilerek nehre girip dev yayın balıklarını elleriyle tutmaya çalıştı.

    İHA'nın haberine göre, vatandaşlar zorlansa da yayın balıklarını tek tek tutup sudan çıkarmayı başardı.

    Vatandaşların onlarca yayın balığını tuttuğu ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Köprünün üzerindeki vatandaşlar da bu anları film izler gibi izledi.

    Ceyhan Nehri'nde sular çekildi: Dev yayın balıklarını elleriyle yakaladılar ViDEO

    Ceyhan Nehri nde sular çekildi: Dev yayın balıklarını elleriyle yakaladılar #1

    Ceyhan Nehri nde sular çekildi: Dev yayın balıklarını elleriyle yakaladılar #2

    Ceyhan Nehri nde sular çekildi: Dev yayın balıklarını elleriyle yakaladılar #3


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