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    Cezaevi firarisi Karaman'da yakalandı

    Jandarmaya geçici kimlik belgesi gösterip Suriyeli olduğunu söyleyen kişinin, cezaevinden firar eden '1001 surat' lakabıyla tanınan Samet Ö. olduğu belirlendi.
    • DHA
    • 21.05.2020 - 14:33
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    Cezaevi firarisi Karaman'da yakalandı

    Karaman- Konya karayolunda, jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrol sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

    Sürücü, Suriye uyruklu olduğu belirtip, geçici kimlik belgesi gösterdi.

    CEZAEVİ FİRARİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Şüphelenen jandarma, yaptığı incelemeyle geçici kimlik belgesinin sahte olduğunu belirledi.

    Gözaltına alınan sürücünün, parmak izi incelemesiyle Muğla Açık Cezaevi'nden firar eden Samet Ö. olduğu anlaşıldı.

    LAKABI '1001 SURAT'

    Hakkında 7 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Samet Ö.'nin sürekli imaj değiştirdiği için çevresinde '1001 surat' lakabıyla tanındığı, 'kasten adam öldürme' ve 'göçmek kaçakçılığı' gibi 5 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

    Samet Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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