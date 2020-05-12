Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Denizli'de hırsızlık suçundan kaldıkları cezaevinden izinli çıkıp, bir çiftçiye ait malzemeleri çalan iki hırsız yakalanarak, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde hırsızlık suçundan kaldıkları cezaevinden izinli olarak çıkan Yusuf A. (25) ve Ali B. (28) isimli şahıs, yine hırsızlık yaptı.

Yumrutaş Mahallesi'nde Nuri A. (44) isimli bir çiftçinin bahçesine giren şahıslar sera demiri, ilaçlama pompası, soba ve muhtelif malzemeleri çaldı.

HIRSIZLAR YAKALANDI

Çaldıkları malzemeleri 20 AUE 24 plakalı kamyonete yükleyen hırsızları, JASAT timi ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri takip etti.

Bir süre sonra araçlarının önü kesilen hırsızlar yakalandı.

Yakalanan hırsızlar, Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

MALZEMELER SAHİBİNE TESLİM EDİLECEK

Öte yandan, şahısların çaldıkları malzemelerin sahibine teslim edileceği belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.