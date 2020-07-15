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- CHP, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
CHP, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
CHP TBMM Grubu, Meclis'te bugün düzenlenecek 15 Temmuz Anma Töreni'ne vekillere korona testi yapılacak olması ve gazilerin davet edilmemesinden dolayı katılmayacağını açıkladı.
- AA
- 15.07.2020 - 10:31
FETÖ'nün 251 kişiyi şehit ederek hain emellerini gerçekleştirmek istediği darbe girişiminde, yaşananların üzerinden 4 yıl geçti.
Bu yıl da Meclis'te 15 Temmuz şehitleri adına anma töreni düzenlenecek. Düzenlenecek anma törene CHP'den "katılmayacağız" açıklaması geldi.
GEREKÇE, GAZİLERİN DAVET EDİLMEMESİ VE VEKİLLERE KORONA TESTİ YAPILMASI
CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz alçak darbe kalkışmasının 4'üncü yılında 251 şehidin rahmetle anıldığı açıklamada, 15 Temmuz gazilerinin davet edilmediği ve milletvekillerine korona testinin zorunlu kılındığı bir törenin, CHP Grubu olarak kabul edilemeyeceği belirtildi.