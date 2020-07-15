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CHP, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak

CHP, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak

CHP TBMM Grubu, Meclis'te bugün düzenlenecek 15 Temmuz Anma Töreni'ne vekillere korona testi yapılacak olması ve gazilerin davet edilmemesinden dolayı katılmayacağını açıkladı.