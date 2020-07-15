Dolar
6.8637
-0.0043%
Euro
7.8393
0.1699%
Altın
1809.17
-0.016%
Borsa
117741.1
-0.5553%
G. Altın
399.103
-0.0746%
Bitcoin
63328.79
-0.6419%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C
    CHP, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak

    CHP, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak

    CHP TBMM Grubu, Meclis'te bugün düzenlenecek 15 Temmuz Anma Töreni'ne vekillere korona testi yapılacak olması ve gazilerin davet edilmemesinden dolayı katılmayacağını açıkladı.
    • AA
    • 15.07.2020 - 10:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    CHP, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak

    FETÖ'nün 251 kişiyi şehit ederek hain emellerini gerçekleştirmek istediği darbe girişiminde, yaşananların üzerinden 4 yıl geçti.

    Bu yıl da Meclis'te 15 Temmuz şehitleri adına anma töreni düzenlenecek. Düzenlenecek anma törene  CHP'den "katılmayacağız" açıklaması geldi.

    CHP, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak #1

    GEREKÇE, GAZİLERİN DAVET EDİLMEMESİ VE VEKİLLERE KORONA TESTİ YAPILMASI

    CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz alçak darbe kalkışmasının 4'üncü yılında 251 şehidin rahmetle anıldığı açıklamada, 15 Temmuz gazilerinin davet edilmediği ve milletvekillerine korona testinin zorunlu kılındığı bir törenin, CHP Grubu olarak kabul edilemeyeceği belirtildi.

    Görüş Bildir