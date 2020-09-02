CHP, Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğini duyurdu

Abdullah Gül'ün CHP'den 2023 yılında cumhurbaşkanlığına aday gösterileceğine dair iddiaları CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yalanlayarak ihtimal dahilinde olmadığını söyledi.

CHP'de gündem Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı...

2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başta Millet İttifakı'nda Muharrem İnce'nin yerine adaylığı gündeme gelen Abdullah Gül'ün, 2023 seçimlerinde CHP tarafından aday olarak gösterileceği iddiaları kamuoyunun gündeminden düşmemişti.

Başta Millet İttifakı'nda olmak üzere parti içinde tartışmalara yol açan Gül iddialarına, CHP'den bugün açıklama geldi.

"İHTİMAL DAHİLİNDE DEĞİL"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

"CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı CHP’lileri rahatsız edecek ve CHP'lilerin adaylığından memnuniyetsizlik duyacağı hiç kimse olmayacak" diyen Özel, Abdullah Gül’ün CHP’nin adayı olmasının mümkün olmadığını söyledi.

Özel, konu ile ilgileri şunları söyledi:

"Yorumcular sürekli bu soruyu tekrarlıyorlar. Abdullah Gül, CHP’nin adayı değildir. Abdullah Gül’ün CHP’nin adayı olması mümkün değildir. CHP’nin adayı, CHP’nin Meclis Grubu tarafından aday gösterilecektir. Elbette partimizin yetkili organlarında tartışıldıktan sonra adaylaşacaktır. Açık yüreklilikle söyleyebilirim ki; CHP’nin cumhurbaşkanı adayı CHP’lileri rahatsız edecek ve adaylığından memnuniyetsizlik duyacağı hiç kimse olmayacak.

Bugün tekrar ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Abdullah Gül’ün CHP’nin adayı olması gibi bir konu gündemimizde yoktur, ihtimal dahilinde değildir. Bu haberleri kesin dille yalanlıyoruz."

Özgür Özel: Abdullah Gül’ün CHP’nin adayı olması mümkün değildir İZLE



