CHP Genel Merkezi korona nedeniyle kapatıldı

CHP, koronavirüs salgını dolayısıyla genel merkez personelinin pazartesi gününden itibaren evlerinden çalışmalarının uygun görüldüğünü bildirdi.

CHP'de koronavirüs vaka krizi yaşanıyor...

CHP’de son bir hafta içerisinde, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ve Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Recep Cengiz'in, korona testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.

Parti yöneticilerinde görülen pozitif vakaların ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na da test yapılmış sonuç negatif olarak duyurulmuştu.

Parti içinde vaka sayıları artınca CHP, koronavirüs ( salgını dolayısıyla genel merkez personelinin pazartesi gününden itibaren evlerinden çalışmalarının uygun görüldüğünü bildirdi.

EVDEN ÇALIŞALIM

CHP'den yapılan açıklamada, son dönemde vakaların katlanarak arttığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Artan vakalar ve tedbirsizlik hali göz önüne alınarak CHP Genel Merkezi personelinin 14 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren evlerinden çalışmaları uygun görülmüştür. Normal çalışma düzenine geçiş tarihi, salgının ülkemizdeki seyrine göre belirlenecektir."



