CHP seçim barajının düşürülmesini istiyor

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, seçimlerde uygulanan yüzde 10 barajının kaldırılması yönünde çağrıda bulundu.

CHP'de gündem seçim barajı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine gelen talepler üzerine ittifak kurduğu Saadet Partisi - İyi Parti ile yeni kurulan DEVA ve Gelecek Partisi'nin gelecek seçimlerde barajın altında kalmayıp Meclis'e girebilmesi için yüzde 10 seçim barajının düşürülmesini istedi.

"YÜZDE 1 ALAN MECLİS'E GELSİN"

Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında da seçim barajıyla ilgili talebini yenilemişti.

CHP Lideri yaptığı açıklamada "Açık ve net; yüzde 10 seçim barajını kaldıralım. Yüzde 1 oy alan siyasi partinin en azından genel başkanı Meclis’e gelsin. Milletin vekilini liderler değil, milletin vekilini millet seçsin. Bu olursa ne olur? Lider vesayeti biter. Herkes doğrudan seçmene gider. Yürütme organı TBMM’ye hesap verir konuma gelecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan 'yüzde 10 seçim barajını kalksın' çağrısı VİDEO