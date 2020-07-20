CHP Sözcüsü: Ayasofya için davete gerek yok

"Kılıçdaroğlu Ayasofya'da namaza davet edildi mi? sorusuna CHP Sözcüsü Öztrak, "Namaza davet Ezan-ı Muhammediye ile olur. Namaz için kimsenin davete ihtiyacı yok" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Açıklamalardan sonra gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Öztrak'a, cuma günü ibadete açılacak Ayasofya ile ilgili sorular da soruldu.

Öztrak, bir gazetecinin, "CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 24 Temmuz'daki Ayasofya programı için davet geldi mi?" sorusunu, şöyle yanıtladı.

"EZAN-I MUHAMMEDİYE"

"Namaza davet Ezan-ı Muhammediye ile olur. Namaz için kimsenin davete ihtiyacı yok. Namaz kılmanın protokolü, VIP'si olmaz." diye yanıt verdi. Öztrak, bu cevap ile birlikte Kılıçdaroğlu'nun namaza katılıp katılmayacağı ile ilgili net cevap vermedi.

Faik Öztrak: Ayasofya için davete gerek yok İZLE