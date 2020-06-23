CHP ve HDP'den barolara destek

Baroların Savunma Yürüyüşü'ne CHP'li ve HDP'li vekillerden destek geldi.

Barolar ve meslek kuruluşlarının yapısı ve seçim sistemi ile ilgili yapaılacak yeni düzenleme öncesi Ankara'ya doğru Savunma Yürüyüşü başlatan barolara, siyasi partilerden de destekler gelmeye başladı.

Anıtkabir'e doğru yürüyüş yapmak isteyen avukatlar pandemi sürecinden dolayı toplu yürüyüşlere izin olmadığından polis barikatlarına takıldı. Daha sonra barikatların önünde toplanan avukatlar burada oturma eylemi yaptı.

CHP VE HDP'DEN DESTEK

Avukatların bu eylemine CHP ve HDP'den destek geldi. Avukatların eylemine sırayla CHP milletvekili Kani Beko ve HDP vekilleri Meral Danış Beştaş ile Mehmet Rüştü Tiryaki ziyaret etti.