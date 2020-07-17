CHP'den bayram ikramiyelerine zam için kanun teklifi

CHP emeklilerin bayram ikramiyelerinin 1000 liradan 1500 liraya çıkarılmasına yönelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

CHP'de gündem emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi...

Daha önce emeklilere verilecek bayram ikramiyesi 1000 lira olarak belirlenmişti. CHP Lideri de ödenecek tutarı az bularak 500 TL daha zam istemişti.

Kılıçdaroğlu, konu hakkında "Emeklilere sesleniyorum; Hala bu iktidara oy mu vereceksiniz? Bayram ikramiyesi neden 1.000 TL. En az 1.500 TL isteyin, sizin hakkınız. Yıllarca alın teri döktünüz, bu ülke kalkınsın diye. Bu devlet size baksın biraz." ifadelerini kullanmıştı.

CHP MESLİS'E KANUN TEKLİFİ SUNDU

CHP'nin üç grup başkanvekili, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 1000 liradan 1500 liraya çıkarılmasına yönelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin gerekçesinde, emeklilere 2018 yılında ödenmeye başlanan bayram ikramiyesinin satın alma gücü değerinin düştüğü, hızla yükselen fiyatlar karşısında etkinliğini yitirdiği savunuldu.

Mart ayında Türkiye'yi etkisi altına alan korona pandemisi nedeniyle emeklilerin zorunlu harcamalarının arttığı ifade edilen gerekçede, mevcut emekli aylıkları ile emekli ikramiyesinin ihtiyaçları karşılayamaz duruma geldiği belirtildi.

SADECE SSK VE BAĞ-KUR'A DEĞİL

Teklifle, emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin 1000 liradan 1500 liraya çıkarılması ve bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ile borsalardan emekli olmuş ve halen 506 Sayılı Kanun kapsamında aylıklarını alanların da emeklilere sağlanan bayram ikramiyesi hakkından yararlanmaları öngörülüyor.