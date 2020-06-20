CHP'den emekli ikramiyesi 1500 TL olsun çağrısı

CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdiği basın toplantısında bayramdan emeklilere dağıtılan ikramiyelerin 1500 lira yapılması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnternet üzerinden elektronik ortamda karnelerini alan öğrencileri kutlayan Öztrak, LGS sınavına girecek öğrencilere zihin açıklığı ve başarı diledi.

Öztrak, koronavirüs salgınında, hafta sonu yapılacak sınavlara, emekli ikramiyelerinden, bankaların yönetim kurullarına yapılan atamalara kadar birçok konu hakkında değerlendirmeler yaptı.

"EMEKLİ İKRAMİYESİ 1500 LİRA OLSUN"

Koronavirüs sonrası ekonomik durum konusuna değinen Öztrak, Kurban Bayramı'na 2 aydan az bir süre kaldığını hatırlatarak, emeklilere ödenecek ikramiyenin 1500 lira yapılmasını istedi.

"MİLLETİMİZİN YANINDA OLUN"

Pandeminin turizme etkisini vurgulayan Sözcü, Almanya'nın Türkiye'yi riskli ülkeler listesine aldığını belirterek, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinin hayalet şehirlere döndüğünü söyledi.

Faik Öztrak, "Turizm sektöründe çalışan yüz binlerce insanımız aç, susuz nasıl yaşayacaklarını düşünüyorlar. En azından bu insanlarımız için Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanma koşullarında bir rahatlama yaratmak lazım. Devletin şefkatli elini bu yurttaşlarımıza uzatın, turizmciyi rahatlatmak için konaklama vergisi ve turizm tanıtma fonu kesintilerini tamamen kaldırın. Bu zor gününde bu insanların, milletimizin yanında olun." dedi.

İstihdam Kalkanı Paketi'ne yönelik de değerlendirmelerde bulunan Öztrak, şu görüşlerini paylaştı:

"18 yıllık iktidarlarında bugüne kadar 20 tane paket açıkladılar. Bunun 15'i istihdam paketi, 5'i ise istikrar ve reform paketi. Sosyete damadın geçen yıl açıkladığı istihdam paketinin sonucu ortada. Damat yerel seçimlerin hemen öncesinde yanına oda başkanlarını da alarak milletin gözünün içine baka baka 2,5 milyon kişiye istihdam sağlama, iş sağlama sözü verdi. Sene sonunda bir de baktık ki bırakın 2,5 milyon kişiye yeni iş sağlamayı işi olan 658 bin yurttaşımız işinden olmuş."

KIDEM TAZMİNATI KONUSU

İktidarın 21. paketi açıklamaya hazırlandığını anlatan Öztrak, "Bu paketle işçilerimizin alınteri olan kıdem tazminatını paketlemeye ve gasp etmeye hazırlanıyorlar. İşverenlerle, sendikalarla görüşüyorlar ama bir de bakıyorsunuz Türkiye'deki bazı büyük işçi sendikalarını, DİSK gibi oraya çağırmıyorlar. Şunun açıkça altını çizeyim gasbetmek istedikleri kıdem tazminatlarında emekçilerimizin çocuğunun, torununun hakkı var, düğün ve kefen parası var." diye konuştu.

Öztrak, 25 yaş altındaki gençlere ve 50 yaş üzerindeki çalışanlara esnek istihdam getirmekten bahsedildiğini vurgulayan Öztrak, bunun kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi iş hukukunun sağladığı pek çok güvence olmadan ve çalışanlar korunmadan onları çalıştırmak demek olduğunu savundu.

Esnek çalışmanın neo-liberalizmin emir ve tavsiyesi olduğunu ifade eden Öztrak, "Erdoğan neo-liberalizmin emir ve tavsiyelerini bir de İslam iktisadi paketine sararak milletimize yutturmaya çalışıyor. Neo-liberal politikaların emir ve tavsiyeleri ne zamandan beri İslam iktisadi oldu Sayın Erdoğan? Peygamberimiz 'işçiye hakkını alın teri kurumadan veriniz' diye emretmiş. Bunlar ise işçilerimizin alın terini ve tüm kazanımlarını şu salgın döneminde iç etmeye hazırlanıyorlar." dedi.

Öztrak, salgın döneminde pek çok ülkede hükümetlerin çok zorunlu işler hariç işçilerini evlerinden çıkarmadığını anlattı.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonunun 2020 küresel haklar endeksini yayınladığını belirten Öztrak, Türkiye'nin işçi hakları açısından dünyada en son sırada yer alan 10 ülke arasında olduğunu bildirdi.

Hükümetin Mart 2020 dönemi itibarıyla 15-24 yaş arasındaki her 100 gençten ancak 27'sine iş bulabildiğini ifade eden Öztrak, "Hükümet, ülkemizin en büyük serveti olan gençlerimize ne iş ne de eğitim verebiliyor." dedi.

KORONAVİRÜS GÜNDEMİ

Bilim Kurulu'nun öneri ve yönlendirmelerine göre hareket edildiğinde günlük hasta sayısının 700'lere düştüğünü anlatan Öztrak, "Ne zaman ki Bilim Kurulu yerine saray kendi gönül kurulunu dinlemeye başladı hasta sayıları yeniden hızla arttı. Son bir haftada günlük ortalama hasta sayısı 1430, oysa normalleşme sürecine beraber başladığımız İtalya, İspanya gibi ülkelerde günlük hasta sayıları 300'lü rakamlara kadar indi." diye konuştu.

Salgından çıkış ve yeni normale uyum sürecini yönetmenin zor olacağını haftalardır söylediklerini belirten Öztrak, her işte olduğu gibi bu sürecin başarısında da güvenin en büyük sermaye olduğunu vurguladı.

Bilim Kurulu kararlarının kamuoyu ile paylaşılması gerektiğine işaret eden Öztrak, "Haftalardır bu önerilerimizi dile getiriyoruz ancak saray hükümeti hem durumun ciddiyetinin farkında değil hem de yaptıklarının ya da yapamadıklarının, yapmadıklarının millet tarafından denetlenmesi işine gelmiyor." dedi.

Öztrak, hükümetin salgını ele alış biçimine olan güvensizliğin giderek arttığını savundu.

LGS VE YKS

LGS ve YKS'nin gerçekleştirileceğini ve sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağına dair alınan kararı hatırlatan Öztrak, şunları kaydetti:

"Bu karar yeterli değildir, salgın yayılım hızının arttığı şu günlerde milyonlarca öğrencimiz kapalı alanlarda saatlerce ter dökecek. Haklı olarak pek çok bilim ve tıp insanımız bu konuda kaygılarını, endişelerini dile getiriyor. Öğrenciler ve aileleri de son derece tedirgin ama ne öğrencilerimizin ne ailelerimizin ne de bilim insanlarımızın sesleri saraya ulaşmıyor. Milyonlarca gencimizin sağlığı hangi daha önemli gerekçeyle riske atıldı bunu bilmek hepimizin hakkı."

"BİZ HAMZA'DAN RAHATSIZ OLMUYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın kamu bankasının yönetim kuruluna atamasına ilişkin eleştiriler üzerine bir AK Parti milletvekilinin "Hamza'dan rahatsız oluyorsanız vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım." dediğini aktaran Öztrak, "Biz Hamza'dan rahatsız olmuyoruz, Hamza'yı devletin bankasının yönetimini atayıp milletin diline pelesenk edenlerden rahatsızız, asıl bunların vatan sevgisinden şüphe ediyoruz. Hamza kardeşim sen dünya şampiyonusun, sarayın senin altın adını bakıra çıkartmasına izin verme, o bankanın yönetiminden derhal istifa et." ifadelerini kullandı.