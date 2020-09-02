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    CHP'den teşkilatlara Muharrem İnce'ye 'ilgi yok' talimatı

    Yeni parti kurma hazırlığında olan Muharrem İnce'nin cuma günü Sivas'ta başlatacağı hareket öncesi CHP'den parti teşkilatlarına "Kapılarınızı Muharrem İnce'ye kapatın" talimatı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2020 - 09:47
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    CHP'den teşkilatlara Muharrem İnce'ye 'ilgi yok' talimatı

    CHP'de gündem yine Muharrem İnce...

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde kurduğu diktatörlük sistemine karşı çıkan Muharrem İnce, CHP ile ayrılık noktasına geldi.

    Bu kapsamda yeni parti hazırlığında olan İnce, "Bin Günde Memleket’ hareketi" başlattı.

    Muharrem İnce, Memleket Hareketi’ni cuma günü Sivas’ta başlatıyor.

    "KAPILARINIZI MUHARREM'E KAPATIN"

    Muharrem İnce, yola çıkmaya hazırlanırken, CHP Genel Merkezi de teyakkuza geçti.

    İnce’ye yönelik ilgisizlik politikası başlatan CHP yönetiminin, teşkilatlarına İnce’ye “kapıları kapatın, ilgi göstermeyin” talimatı verdi.

    CHP den teşkilatlara Muharrem İnce ye ilgi yok talimatı #1

    CHP den teşkilatlara Muharrem İnce ye ilgi yok talimatı #2

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