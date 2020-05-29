CHP'li Banu Özdemir tahliye oldu

İzmir'de, camilerde çalınan 'Çav Bella' şarkısını paylaşan CHP üyesi Banu Özdemir, bir haftanın sonunda tahliye edildi.

İzmir'in Karşıyaka, Konak, Çiğli, Buca gibi birçok ilçesindeki cami hoparlörlerinden "Çav Bella" marşı çalınmış, yaşanan olayın ardından ise soruşturma başlatılmıştı.

Camiden müzik yayını yapılan anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir de olayın ardından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

1 HAFTA SONRA TAHLİYE OLDU

Soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanan Özdemir, bugün tahliye edildi.

Banu Özdemir'in, ifadesinde "İzmirlileri zan altında bırakan videolar gördüğü için buna sebep olanların kim olduğunun ortaya çıkarılmasına dikkati çekmek amacıyla paylaşımları yaptığını" söylediği ileri sürülmüştü.