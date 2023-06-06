CHP'li belediyeden 29 Ekim'e özel Atatürk heykeli İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çalışmalarına başlayan Karabağlar Belediyesi, Uğur Mumcu Parkı'na 100. yıla özel Atatürk heykeli yaptırıyor.

ANKA

Seçim döneminde muhafazakar kesimin oylarını almak için heykel çalışmalarına ara veren CHP'li belediyeler, seçim sonrası çalışmalarını hızlandırdı.

İzmir Karabağlar Belediyesi, kentin en işlek noktalarından birinde yer alan ve her gün on binlerce vatandaşın kullandığı Üçyol Uğur Mumcu Parkı'nı yenileme kararı aldı.

Bugün ihalesi yapılacak olan parka, Cumhuriyetin 100. yılı anısına, Cumhuriyet ve Atatürk temalı büyük bir heykel yerleştirildikten sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı yapılacak.

"Vatandaşlara armağan etmek istiyoruz"

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Uğur Mumcu Parkı'nın Karabağlar'a ve İzmir'e yakışır güzellikte olacağını vurgulayarak, “İhalemizi gerçekleştirdikten sonra hemen çalışmalar başlayacak. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü kutlayacağımız 29 Ekim öncesinde çalışmaları tamamlamak ve vatandaşlarımıza anlamlı bir armağan vermek istiyoruz.” dedi.