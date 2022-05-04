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CHP'li Çorlu Belediyesi'nden Atatürk skandalı

CHP'li Çorlu Belediyesi'nden Atatürk skandalı

Atatürk Meydanı’nda ki Atatürk anıtının fotoğrafının CHP’li Çorlu Belediyesi'ne ait bir çöp kamyonuna basılı olması tepkilere yol açtı. Belediye gelen tepkiler üzerine resmi şikayet hattı ile örttü.