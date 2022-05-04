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    CHP'li Çorlu Belediyesi'nden Atatürk skandalı

    Atatürk Meydanı’nda ki Atatürk anıtının fotoğrafının CHP’li Çorlu Belediyesi'ne ait bir çöp kamyonuna basılı olması tepkilere yol açtı. Belediye gelen tepkiler üzerine resmi şikayet hattı ile örttü.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2022 - 01:26
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    CHP'li Çorlu Belediyesi'nden Atatürk skandalı

    Tekirdağ'da CHP'li Çorlu Belediyesi bir skandala imza attı. Belediye, Atatürk Meydanı’nda bulunan Atatürk'ün anıtının resmini çöp arabasına bastı.

    Şikayet hattı afişiyle kapatıldı

    Gelen tepkiler üzerine resmin üzeri şikayet hattı afişiyle kapatıldı.

    "Saygısızlık"

    Üzerinde "Daha Temiz Bir Çorlu İçin" sloganı yazılı olan Çorlu Belediyesi çöp kamyonunu gören bazı vatandaşlar durumu “saygısızlık” olarak nitelendirirken kimileri “işgüzarlık” yorumunda bulundu.

    CHP li Çorlu Belediyesi nden Atatürk skandalı #1

    CHP li Çorlu Belediyesi nden Atatürk skandalı #2

    CHP li Çorlu Belediyesi nden Atatürk skandalı #3


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