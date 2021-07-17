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    CHP'li Devrek Belediye Başkanı'nın alkol masasında tepki çeken sözler

    CHP'li Devrek Belediye Başkanı'nın alkol masasında tepki çeken sözler

    CHP'li Başkan Çetin Bozkurt'un partililerle birlikte alkol aldığı masada sarf edilen "MHP’li, AK Parti'li bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz." sözleri tepkiye neden oldu.
    • İHA
    • 17.07.2021 - 03:02
    • Güncelleme : 17.07.2021 - 03:18
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    Zonguldak’ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Çetin Bozkurt, bazı partililerle birlikte bir restoranda alkol aldı.

    Başkan Bozkurt partililerle müzik eşliğinde eğlenirken masasındakilerden biri o anları kaydetti.

    Kayıtta, Başkan Bozkurt'a ait olup olmadığı belli olmayan bir ses dikkat çekti.

    CHP'li Devrek Belediye Başkanı'nın alkol masasında tepki çeken sözler VİDEO

    "AK PARTİ'Lİ BAŞKANINIZ OLSA CAMİDEYDİNİZ"

    Müzikle karışan ses, “Çok şanslısınız. MHP’li, AK Parti'li bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz” ifadelerini kullanıyor.

    Söz konusu kayıt daha sonra sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

    Paylaşım, kısa sürede tepkiler gelmesi üzerine yayından kaldırıldı.

    CHP li Devrek Belediye Başkanı nın alkol masasında tepki çeken sözler #1

    CHP li Devrek Belediye Başkanı nın alkol masasında tepki çeken sözler #2

    CHP li Devrek Belediye Başkanı nın alkol masasında tepki çeken sözler #3

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