Haberler

İç Haber

CHP'li Devrek Belediye Başkanı'nın alkol masasında tepki çeken sözler

CHP'li Devrek Belediye Başkanı'nın alkol masasında tepki çeken sözler

CHP'li Başkan Çetin Bozkurt'un partililerle birlikte alkol aldığı masada sarf edilen "MHP’li, AK Parti'li bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz." sözleri tepkiye neden oldu.