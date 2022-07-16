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    • CHP’li eski belediye başkanı 15 Temmuz paylaşımından dolayı gözaltına alındı

    CHP’li eski belediye başkanı 15 Temmuz paylaşımından dolayı gözaltına alındı

    15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili kışkırtıcı paylaşımda bulunan CHP'li eski belediye başkanı Hüseyin Sarı'nın gözaltına alındığı bildirildi.
    • 16.07.2022 - 02:43
    • Güncelleme : 16.07.2022 - 02:58
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    CHP’li eski belediye başkanı 15 Temmuz paylaşımından dolayı gözaltına alındı

    CHP’li eski belediye başkanı Hüseyin Sarı, 15 Temmuz paylaşımı dolayısı ile gözaltına alındı.

    "Balıkesir polisimiz tarafından gözaltına alındı"

    CHP’li Sarı’nın sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebi ile görsel ve yazılı paylaşımı nedeni ile ikamet ettiği evinden Erdek polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile olay hakkında bilgi verdi. Bakan Soylu, iletisinde, "15 Temmuz ihanetine direnen vatandaşlarımızı ve şehitlerimizi aşağılayan H.S. isimli şahıs, Balıkesir polisimiz tarafından gözaltına alındı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övme, terör örgütü propagandası yapma suçlardan hakkında yasal işlem başlatıldı" şeklinde bilgi verdi.

    İhalede usulsüzlükten görevden alınmıştı

    İHA'nın haberine göre, edinilen bilgiye göre Hüseyin Sarı’ya daha önce de Cumhurbaşkanına hakaretten işlem yapılırken, ihalede usulsüzlük sebebi ile Erdek Belediye Başkanlığı görevinden alınmıştı.

    CHP’li eski belediye başkanı 15 Temmuz paylaşımından dolayı gözaltına alındı #1


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