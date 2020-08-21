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    CHP'li Hüseyin Yıldız: Müjde Erdoğan'ın istifası olur

    CHP'li Hüseyin Yıldız: Müjde Erdoğan'ın istifası olur

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde için CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, küstah açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2020 - 10:40
    • Güncelleme : 21.08.2020 - 10:40
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    CHP'li Hüseyin Yıldız: Müjde Erdoğan'ın istifası olur

    Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde, “Cuma günü bir müjdem olacak” demesi Türkiye’yi heyecanlandırdı.

    İki gün boyunca herkes bu müjdenin ne olduğunu öğrenmeye çalışırken verilecek müjdenin doğalgaz olduğu iddia edildi.

    CHP'DEN KÜSTAH AÇIKLAMA

    CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  duyurduğu müjdesine ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

    Yerel TV'den Emin Aydın’la Baş Başa programının canlı yayın konuğu olan Yıldız, Erdoğan’ın müjdeyle ilgili olarak, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 83 milyonu sevindirecek tek müjdesi istifa ettiğini açıklaması olur." dedi.

    CHP'li Hüseyin Yıldız: Müjde Erdoğan'ın istifası olur ViDEO

    CHP li Hüseyin Yıldız: Müjde Erdoğan ın istifası olur #1

    CHP li Hüseyin Yıldız: Müjde Erdoğan ın istifası olur #2

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