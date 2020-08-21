Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde için CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, küstah açıklamalarda bulundu.

Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede...

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde, “Cuma günü bir müjdem olacak” demesi Türkiye’yi heyecanlandırdı.

İki gün boyunca herkes bu müjdenin ne olduğunu öğrenmeye çalışırken verilecek müjdenin doğalgaz olduğu iddia edildi.

CHP'DEN KÜSTAH AÇIKLAMA

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu müjdesine ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

Yerel TV'den Emin Aydın’la Baş Başa programının canlı yayın konuğu olan Yıldız, Erdoğan’ın müjdeyle ilgili olarak, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 83 milyonu sevindirecek tek müjdesi istifa ettiğini açıklaması olur." dedi.

CHP'li Hüseyin Yıldız: Müjde Erdoğan'ın istifası olur ViDEO