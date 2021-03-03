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    CHP'li Kartal Belediyesi'nde işçilerle anlaşma sağlandı

    Kartal Belediyesi, işçilerin grev kararı alması sonrası uzlaşmaya vardı.
    • İHA
    • 03.03.2021 - 14:25
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 14:26
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    CHP'li Kartal Belediyesi'nde işçilerle anlaşma sağlandı

    Maltepe Belediyesi'nde işçilerin greve başlamasından sonra komşu ilçe Kartal'da da işçiler grev kararı almıştı.

    İŞÇİLERLE ANLAŞMA SAĞLANDI

    Maltepe'de yaşanan çöp krizi sonrası temkinli davranan Kartal Belediyesi, aynı durumun yaşanmaması için işçilerle uzlaşma yoluna gitti. Belediye ile çalışan işçiler arasındaki Toplu İş Sözleşmesi anlaşma ile sonuçlandı.

    EN DÜŞÜK ÜCRET 4550 TL OLDU

    Yapılan anlaşmaya göre, en düşük ücret her şey dahil net 4550 TL oldu.

    CHP li Kartal Belediyesi nde işçilerle anlaşma sağlandı #1

    "KARŞILIKLI UZLAŞI ANLAŞMA İLE SONUÇLANMIŞTIR"

    Kartal Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi;

    "Belediyemiz çalışanlarıyla süren Toplu İş Sözleşmesi sürecimiz, karşılıklı uzlaşı ve anlaşma ile sonuçlanmıştır. Bir yandan emekçilerimizin hakkını gözetirken bir yandan da halkımızın kaynaklarını da verimli kullanma sözümüzü aklımızda tuttuk. Bu doğru zeminde Toplu İş Sözleşmesi sürecini yürüttük. Emek hakkını alacak, kentimiz gelişecek, bizler de üzerimize düşen sorumluluğu taşımaya devam edeceğiz. İlçemize, emekçilerimize ve tüm komşularımıza hayırlı olsun”

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    CHP li Kartal Belediyesi nde işçilerle anlaşma sağlandı #3

    CHP'li Kartal Belediyesi'nde de işçilerden grev kararı haberiCHP li Kartal Belediyesi nde işçilerle anlaşma sağlandı #4


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