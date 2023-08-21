CHP'li Kartal Belediyesi'nin asfalt çalışması İstanbul'un Kartal ilçesinde asfalt çalışması yapan CHP'li belediye, sokağa göre değil park eden araca göre asfalt döktü.

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Seçimlerde istediğini elde edemeyen muhalefet, yerel yönetimlerde de vatandaşlardan tepki çekiyor.

Toplu taşıma, kentsel dönüşüm, altyapı gibi insanların hayati ihtiyaçlarına çözüm bulamayan CHP belediyeleri heykel açılışları ile acziyetlerini gizlemeye çalışıyor.

Heykel dışında hiçbir hizmette başarılı olamayan CHP'li belediyelerden bir skandal da İstanbul'un Kartal ilçesinde yaşandı.

CHP'li Kartal Belediyesi'nin ilçe genelinde başlattığı asfalt çalışması vatandaşlardan büyük tepki topluyor..

Park eden araca göre asfalt döktü

Belediye, sokağa göre değil park eden araca göre asfalt döktü. Yol kenarında park halinde aracın altı asfaltsız kaldı..

Durumu gören vatandaşlar yolun fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta söylediği 'belediyecilik bizim işimiz' sözleri bir kenara, CHP'nin yönettiği Kartal Belediyesi'nin asfalt çalışması bu şehircilikte yaşadığımız sorunların boyutunu gözler önüne seriyor.