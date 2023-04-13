CHP'li Maltepe Belediyesi, deprem bölgesinde Sancaktepe Belediyesi'nin hizmetine çöktü

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CHP, AK Partili belediyelerin hizmetlerini sahiplenmeye devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesine, AK Parti Sancaktepe Belediyesi tarafından konteyner kent kurulmuştu.

Bölgeden gelen bir videoda konteyner kentin girişine, CHP'li İstanbul Maltepe Belediyesi'nin afişinin asıldığı görüldü.



Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın adının yer aldığı afişte, "Dayanışma iyileştirir. Maltepe hep sizinle" yazısı dikkat çekti.



Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, sosyal medya hesabından olaya tepki gösterdi.

Döğücü şu paylaşımı yaptı:

"AK Partili belediyelerin yaptığı hizmetlere çökmek konusunda çok mahirler, İstanbul’da bununla mücadele etmeye alıştık. Ancak deprem bölgesinde böyle bir şey yapmak ayıptır, yazıktır. Sancaktepe Belediyesi olarak depremin ilk gününden beri Doğanşehir’deyiz. Orada yeni bir mahalle kurduk. Şimdi de konteyner kentimize kendi afişlerini asmışlar. Deprem bölgesinde hala yapılacak çok iş var. Keşke enerjinizi bir işin ucundan tutmak için harcasanız. Yaşadığımız bu olayı kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz."