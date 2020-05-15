CHP'li meclis üyesinden akrabalarına yapı izni

Aydın'da, Söke Belediye Başkanlığı'na 1 gün vekalet eden CHP Meclis Üyesi Ersin Solmaz'in, akrabalarına ait inşaatlara yapı izni verdiği ortaya çıktı.

Aydın'da, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in, Ankara'da görüşmeler yapmak üzere şehirden ayrıldığı süre içinde, CHP'li meclis üyesi Ersin Solmaz vekaleten başkanlık görevini üstlendi.

1 GÜNLÜK BAŞKAN AKRABALARINI KAYIRDI

Kendisi de müteahhit olan Solmaz, bir günlük belediye başkanlığı süresince kendisine ve yakınlarına ait üç ayrı inşaata yapı kullanım izni verdi.

Solmaz'ın imzaladığı yapı kullanım izni evraklarının hiç birinde binayı kontrol etmesi gereken personelin imzasının olmadığı ortaya çıkarken, izin evraklarının üzerinde belgeyi tetkik eden ve onaylayanın yine kendisi olduğu görüldü.

Olayın ortaya çıkması üzerine, Belediye Başkanı CHP'li Tuncel ile CHP İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, Solmaz'ın istifasını istedi.

PARTİDEN VE MECLİS ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİ

Solmaz, baskılar nedeniyle hem belediye meclis üyeliğinden hem de partiden istifa etti

Olayla ilgili olarak Solmaz dışında, Belediye Fen Müdürü S.B. ile Yapı Kontrol Müdürü Ö.T.'nin de istifaları alındı. Konuya ilişkin idari soruşturma başlatıldı

"İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATTIK"

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Üç günlük Ankara ziyaretim sırasında, üçüncü gün, bir gün süreyle belediye başkanlığı görevini vekaleten yürüten belediye meclis üyesinin atmış olduğu imzaya bağlı olarak, yapılan tüm işlemler iptal edildi. Kendisinin de istifası alındı. Diğer taraftan konuyla ilgili inceleme başlatıldı. İlgili daire müdürlerinin istifası alındı. Tarafımızca idari soruşturma başlatıldı. Hemşehrilerimiz şuna inanabilir; Söke Belediyesi olarak şeffaf ve adil bir yönetim icra ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.