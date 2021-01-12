CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti

Cezaevinde bulunan Demirtaş'ı ziyaret eden Tanrıkulu, Instagram'da video paylaştı. Tanrıkulu, paylaşımını, "Arkadaşım, dostum, meslektaşım Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ettim." notuyla yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne'de bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.

Tanrıkulu ziyaretinin ardından da bir video çekerek Demirtaş görüşmesini gerçekleştirdiğini takipçileriyle paylaştı.

CHP'li SezginTanrıkulu, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti VİDEO

"DOSTLUĞUMUZ SİYASETTEN ÖTE"

Demirtaş ile dostluğunun siyasetten çok daha fazla şey ifade ettiğini ve dostluklarının uzun yıllara dayandığını söyleyen Tanrıkulu "Edirne'ye ne için geldiğimi tahmin ediyorsunuz. Selahattin Demirtaş için. Sevgili dostum Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettim. Bizim dostluğumuz siyasetten çok daha fazla bir şeyi ifade ediyor. Siyasetçi kimliğimden daha öte, kendisiyle uzun yıllara dayanan dostluğum ve meslektaşım olması hasebiyle aynı zamanda buradayım. Kendisiyle yeni yılda ilk defa görüşüyorum. Ne zamandır izin alamamıştım ve bugün kendisiyle görüştüm ve sizlerle paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.