CHP'liler, Atatürk'ün imzasını taşıyan maskelerin yerine üzerinde adalet yazan maskelerle objektiflere poz verdi.

CHP Grup Toplantısı'nda partililer ve vekiller bugün TBMM'de bir araya geldi...

Meclis'in korona süreci sonrası açılmasıyla ilk oturuma Atatürk imzalı maskelerle katılan vekiller, bugünkü grup toplantısında maskelerini değiştirdi.

2017 yılında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde başlatılan Adalet Yürüyüşü'nün 3. yıl dönümü olması sebebiyle vekiller, grup toplantısına üzerinde "Adalet" yazan maskelerle katıldı.

CHP'liler adalet yazılı maske taktı VİDEO

"BENİ DUYGULANDIRIYORSUNUZ ARKADAŞLAR"

Partisinin grup toplantısında konuşma yapmak üzere kürsüye çıkarken “Hak-hukuk-adalet” sloganları karşısında sesi titreyen, ağlamaklı olan Kılıçdaroğlu, konuşmasına “Beni duygulandırıyorsunuz arkadaşlar.” diye başladı.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NÜN 3. YILI

CHP Lideri, 3 yıl önce gerçekleştirmiş olduğu Adalet Yürüyüşü ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Bu cennet gibi vatanda kardeş olalım, kavga etmeyelim diye yürüdük. Bir çocuk bile yatağa aç girmesin diye yürüdük. Bizim dışımızdaki canlıların da hakkı hukuku vardır diye yürüdük. Kalemini satmayan, özgürce yazı yazan gazeteciler için yürüdük. Biz bu yürüyüşü hiçbir kişisel beklenti içinde olmaksızın 83 milyonun adalet talebi için yürüdük. Hala aynı noktada mıyız? Hayır. O bizim ilk adımımızdı.





"NEDEN KAVGA EDİYORUZ"

Biz bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Yürürken bir yokuştan çıkıyoruz, Altan Öymen yanımda, yokuşu çıkmak biraz zor. Etrafta çam ağaçları var, kuşlar cıvıldaşıyor, döndüm dedim ki; 'Bu güzel ülkede neden birlikte yaşayamıyoruz? Neden kavga ediyoruz?'Siyaset neden bu kadar kirlendi?' Aynı talebi. Hakkı hukuku savunacağız. İnsanlık tarihi adalet mücadelesi tarihidir. İnsanlık hep adaleti aramıştır.

"BÜTÜN PEYGAMBERLER ADALET İÇİN GELMİŞTİR"

Gelen bütün peygamberler adalet için gelmiştir. Güzel ahlakı temsil etmek için gelmişlerdir, liyakat için gelmişlerdir. Eğer, insansak, insanlığın hakkını vereceksek, bizim gibi düşünmeyenlerin hakkı vardır diye düşüneceksek, adalet dünyanın ortak paydası olmak zorundadır.

"YÜRÜDÜM..."

Yürüdüm, hiç kimseyi de davet etmedim. Adalet talebi o kadar yoğun ki, milyonlar eşlik etti. Herkes adalet istiyor. Bugün de herkes adalet istiyor, yarın da herkes adalet isteyecek."

(Atatürk imzalı maskeler)

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