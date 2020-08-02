Dolar
6.9773
-0.1445%
Euro
8.2051
-0.8794%
Altın
1976.07
1.0043%
Borsa
1126.9
-0.7617%
G. Altın
443.423
0.8712%
Bitcoin
78925.51
0.787%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C
    CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu Muharrem İnce için uyardı

    CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu Muharrem İnce için uyardı

    Muharrem İnce'nin yeni parti hazırlığında olma iddiaları sonrası CHP'liler Kılıçdaroğlu'na "Muharrem İnce'nin gönlünü alın" yönünde ikazlarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2020 - 10:10
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu Muharrem İnce için uyardı

    Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olduğu iddiaları yeni bir boyut kazandı.

    Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialar Ankara kulislerini hareketlendirirken Muharrem İnce'nin sessiz kalması dikkat çekmişti.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında küslük bulunan Muharrem İnce'nin 15 Eylül'de yeni parti kuracağı iddia edilmişti.

    "İNCE'NİN YENİ PARTİ KURMASI CHP'YE ZARAR VERİR"

    CHP içinde ise bu iddialara karşılık Kılıçdaroğlu'na rapor sunuldu.

    CHP Lideri'ne Muharrem İnce konusunda yakınan partililer “CHP içinden yeni bir siyasi parti çıkması CHP'ye zarar verecektir. Muharrem İnce'nin gönlünü almalısınız." şeklinde nasihatlarda bulundu.

    CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu Muharrem İnce için uyardı #1

    Görüş Bildir