CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu Muharrem İnce için uyardı

Muharrem İnce'nin yeni parti hazırlığında olma iddiaları sonrası CHP'liler Kılıçdaroğlu'na "Muharrem İnce'nin gönlünü alın" yönünde ikazlarda bulundu.

Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olduğu iddiaları yeni bir boyut kazandı.

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialar Ankara kulislerini hareketlendirirken Muharrem İnce'nin sessiz kalması dikkat çekmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında küslük bulunan Muharrem İnce'nin 15 Eylül'de yeni parti kuracağı iddia edilmişti.

"İNCE'NİN YENİ PARTİ KURMASI CHP'YE ZARAR VERİR"

CHP içinde ise bu iddialara karşılık Kılıçdaroğlu'na rapor sunuldu.

CHP Lideri'ne Muharrem İnce konusunda yakınan partililer “CHP içinden yeni bir siyasi parti çıkması CHP'ye zarar verecektir. Muharrem İnce'nin gönlünü almalısınız." şeklinde nasihatlarda bulundu.