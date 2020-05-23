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    CHP'liler madene karşı çıkmayan muhtarın evini taşladı

    Bursa’da CHP tarafından desteklenen dernek üyeleri Kirazlıyayla Köyü’ndeki çalışmalara karşı çıkmayan muhtarın evini bastı, istifasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2020 - 16:59
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    CHP'liler madene karşı çıkmayan muhtarın evini taşladı

    Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Köyü’nde yapılacak maden çalışmaları köylüleri ikiye böldü.

    CHP’liler tarafından kurulan Kirazlıyayla Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, maden çalışmalarına karşı çıkmadığı gerekçesiyle köy muhtarının evini bastı.

    Muhtarın istifasını isteyen dernek üyelerinin ilk saldırı girişimi bu değil. Daha önce de maden şirketinin mühendis ve işçileri sopalı saldırıya uğramıştı.

    HEM MADEN KARŞI HEM ARAZİ SATTI

    Öte yandan, muhtara saldıran bazı isimlerin yüksek fiyatlarla maden şirketine arazi sattığı öğrenildi.

    Kirazlıyayla'da maden tartışması VİDEO

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