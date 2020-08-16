CHP'nin haftalık raporunda Muharrem İnce'ye yer yok

Milletvekilleri ve parti örgütüne gönderilen bilgilendirme raporunda, Muharrem İnce'ye karşı uygulanan tepkisizlik politikası nedeniyle konu hakkındaki gelişmeler yer almadı.

CHP, Muharrem İnce'yi partiden yavaş yavaş siliyor...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde kurduğu diktatörlük sistemine karşı çıkan Muharrem İnce, CHP ile ayrılık noktasına geldi.

Bu kapsamda yeni parti hazırlığında olan İnce, "Bin Günde Memleket’ hareketi" başlattı.

HAFTALIK RAPORDA İNCE'NİN ADI BİLE ANILMADI

Parti tarafından hazırlanarak, parti örgütü ve milletvekillerine gönderilen Haftalık Bilgilendirme Raporu’nda partinin geçen hafta yaşanan gelişmelerle ilgili politik tavrı ve geçen haftanın ayrıntılı bir özetine yer veriliyordu.

CHP’de, Muharrem İnce’nin gündemde tutulmaması ve tepki verilmemesi politikası kapsamında, parti içinde düzenli olarak hazırlanarak milletvekilleri ve örgüte gönderilen Haftalık Bilgilendirme Raporu’nda, geçen haftanın tüm gelişmeleri madde madde sıralanırken; İnce’yle ilgili herhangi bir gelişmeye yer verilmedi.