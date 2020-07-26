CHP'nin ilk başörtülü PM üyesi adayı

CHP Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde, Parti Meclisi seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun listesindeki başörtülü aday Avukat Sevgi Kılıç dikkat çekiyor.

Dün başlayan CHP 37. Olağan Kurultayı'nda tek aday olarak seçime giren Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçilmişti.

Kılıçdaroğlu, oy kullanan 1318 delegeden 1251'inin oyunu almıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN LİSTESİ BELLİ OLDU

Kurultayın ikinci gününde ise gözler CHP Parti Meclisi (PM) seçiminde.

PM için 222 adayın başvurduğu öğrenilirken Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesi de belli oldu.

80 kişilik bir liste sunan Kılıçdaroğlu'nun seçimleri ise dikkat çekici. Listede kanun hükmünde kararmane (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Yüksel Taşkın ve CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka var.

İLK BAŞÖRTÜLÜ PM ADAYI

Listedeki en dikkat çekici isim ise CHP Beykoz İlçe yönetiminde görev yapan Avukat Sevgi Kılıç.

Kılıç'ın 27 yaşında genç bir aday olmasının yanına, CHP PM’ye aday gösterilen ilk başörtülü siyasetçi oldu. Kılıç seçilmesi durumunda da ilk başörtülü PM üyesi olacak.