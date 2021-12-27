Cıbıltepe'ye İran, Irak ve Azerbaycan'dan ilk turist kafileleri geldi

Yılbaşı doluluk oranının yüzde 90’lara kadar çıktığı Kars’ın Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne giden turistler, keyifli anlar yaşadı.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne hafta sonu yeni kayak sezonunu açmasının ardından yabancı turist kafileleri gelmeye başladı.

İran, Irak ve Azerbaycan'dan gelen ilk turist kafileleri güneşli havada kayak, snowbord ve kızak kaymanın keyfini yaşadı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe'de hizmet veren bir otelin müdürü Bora Kanber, sezonun açılmasıyla kayak merkezinde yoğunluğun artmaya başladığını söyledi.

YILBAŞI DOLULUK ORANI YÜZDE 90’LARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Kanber, muhteşem güzel bir havada, Sarıkamış'ın karla kaplı sarıçam ormanları içinde kayak keyfi yaşandığını belirterek, “Şu anda bölgemize yakın ülkelerden İran, Irak hatta Azerbaycan’dan yoğun şekilde misafirlerimiz var. Yılbaşı doluluk oranları şu anda yüzde 90’ların üzerine çıkmış durumda. Bu güneşli hava ve güzel kayak pistlerini tüm kayak severlerin kaçırmamasını isteriz.” dedi.

“SARIKAMIŞ İRANLILARIN VAZGEÇEMEYECEĞİ BİR KAYAK MERKEZİ”

İranlı tur operatörü Hamit Çarkçı da sezon başlangıcında ilk kayaksever grubu karın yağmasıyla Cıbıltepe'ye getirdiklerini ifade ederek, “Sarıkamış İranlıların vazgeçemeyeceği bir kayak merkezi, kristal karı, sarıçam ormanlarını çok seviyorlar. İkinci grubumuzu yılbaşında getireceğiz. İnşallah kazasız belasız iyi bir sezon geçireceğiz.” diye konuştu.

“HERKESE BURAYA GELMELERİNİ TAVSİYE EDERİM”

İran'dan gelen Fatıma Safayi ise Sarıkamış'taki kayak merkezine hayran kaldıklarını dile getirerek, “Sezonun başlangıcında İran'dan 50 kişilik grup olarak geldik. Cıbıltepe'nin kristal karı meşhur, pistler de ormanlık alanda olduğu için herkese buraya gelmelerini tavsiye ederim.” ifadelerini kullandı.