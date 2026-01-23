Çığın düştüğü Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı

- Erzincan-Sivas kara yolu, Refahiye ilçesi yakınlarında çığ nedeniyle kapandı.
- Karayolları ekipleri çalışmalarıyla yolu sabaha karşı yeniden açtı.
- Yoğun kar yağışı ve tipi olayın temel nedenleri arasında yer aldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Erzincan’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkilerken, olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yoluna çığ düştü.
ÇIĞ NEDENİYLE KAPANAN YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI
Çığ sebebiyle yol trafiğe kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
İhbar üzerine Karayolları Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Yapılan temizlik ve güvenlik çalışmalarının ardından Erzincan-Sivas kara yolu sabaha karşı yeniden ulaşıma açıldı.