Çıldır Gölü donuyor

Ardahan ve Kars arasında bulunan Çıldır Gölü, son günlerde yaşanan soğuk havanın etkisiyle Kars bölgesinin ardından Ardahan kısmında da donmaya başladı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 24 dereceye kadar düştüğü Ardahan’da, Çıldır Gölü’nün büyük bölümü buzla kaplandı.

Bazı ziyaretçiler, gölün buzlu yüzeyine çıkarak yürüyüş yaptı, buz üstünde oturarak çay içti.

“BU ANI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORDUK”

Çıldır'dan gelen Öztürk Durdağı, “Bu anı sabırsızlıkla bekliyorduk. Artık gölümüz dondu, üstüne rahatlıkla çıkabiliyoruz. Biz de bugün çay yaparak bunun keyfini çıkardık.” dedi.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER BEKLENİYOR

Göl kenarındaki Akçakale köyünde balık lokantası işleten Turhan Kılıç da bugünden sonra buzun üstüne rahatlıkla çıkılabileceğini belirterek, yerli ve yabancı turistleri Çıldır'a beklediklerini söyledi.