Kars-Ardahan sınırında bulunan bir kısmı kısmen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde hizmete sunulan kızakları çeken atlar, soğuk havadan battaniye örtülerek korunuyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Arpaçay’a bağlı Taşbaşı köyü mevkisinde yerli ve yabancı turistlere buz üzerinde atlı kızak keyfi yaşatan kızakçılar, atlarına gözleri gibi bakıyor.

Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgede, her turdan sonra önce atlarının terini silen kızakçılar, daha sonra atlarının üzerine battaniye, halı ve kilim örterek soğuktan korumaya çalışıyor.

“HAYVANLARIMIZIN HAKKINI VERİYORUZ”

Taşbaşı köyünde Çıldır Gölü üzerine vatandaşlara atlı kızak hizmeti veren Ertan Taşdemir, “Atlarımıza terli olduğu zaman bunları korumamız lazım. Yoruldukları zaman köy yakın olduğu için diğer atları kızaklara koşuyoruz. Bakımlarını yapıyoruz. Hayvanlarımızın hakkını veriyoruz.” dedi.

Çıldır Gölü’nde atlara özel koruma VİDEO

“BİZİM EKMEK TEKNEMİZ”

Taşdemir, “Soğuktan koruyoruz, terlediği zaman dikkat ediyoruz. Bunlar bizim ekmek teknemiz, gelen insanları, misafirleri gezdirdiğimiz için bunlara bakmamız lazım” diye konuştu.

Kızakçılar, atların koştuğu zaman vücut ısılarının normal olduğunu, durdukları zaman ise üşüdüklerini, bundan dolayı atların üzerini örttüklerini kaydetti.