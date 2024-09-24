Cilo Dağları'na mevsimin ilk karı yağdı
İHA

Yüksekova'da son günlerde soğuk hava ve sağanak yağmur etkisini gösteriyor.

Sağanak, Türkiye'nin 2. zirvesi olan 4 bin 135 rakımdaki Cilo Dağları'nda yerini yağışına bıraktı.

KARTPOSTALLIK MANZARA OLUŞTU

Soğuk hava ilçede hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, etkili olan kar 4 bin 135 rakımdaki Cilo Dağları'nın yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağları'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editör