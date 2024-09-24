Cilo Dağları'na mevsimin ilk karı yağdı

İHA
Yüksekova'da son günlerde soğuk hava ve sağanak yağmur etkisini gösteriyor.
Sağanak, Türkiye'nin 2. zirvesi olan 4 bin 135 rakımdaki Cilo Dağları'nda yerini kar yağışına bıraktı.
KARTPOSTALLIK MANZARA OLUŞTU
Soğuk hava ilçede hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, etkili olan kar 4 bin 135 rakımdaki Cilo Dağları'nın yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağları'nda kartpostallık görüntüler oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış