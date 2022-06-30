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    Çin'in Wuhan kentinden İstanbul'a yeniden uçuşlar başladı

    Koronavirüs pandemisinde ilk vakaların ortaya çıktığı ve uçuşların durdurulduğu Çin'in Wuhan şehrinden iki buçuk yıl aradan sonra İstanbul'a ilk tarifeli uçak geldi.
    • 30.06.2022 - 00:17
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 00:27
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    Çin'in Wuhan kentinden İstanbul'a yeniden uçuşlar başladı

    Çinli havayolu şirketi China Southern Airlines, pandemi nedeniyle 24 Ocak 2020'de durdurduğu Wuhan-İstanbul uçuşlarına yeniden başladı.

    China Southern Airlines'ın CZ8021 sefer sayılı Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı 21.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

    Şirketin, İstanbul uçuşlarını ilk etapta karşılıklı haftada bir gün gerçekleştireceği, ilerleyen dönemde ise sefer sayılarını arttıracağı öğrenildi.

    "Yeniden Wuhan-İstanbul seferleri başladı"

    DHA'da yer alan habere göre, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili yapılan paylaşımda, "China Southern Airlines bugün itibarıyla yeniden Wuhan-İstanbul seferlerine başladı. Nice emniyetli uçuşlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

    Çin in Wuhan kentinden İstanbul a yeniden uçuşlar başladı #1

    Çin in Wuhan kentinden İstanbul a yeniden uçuşlar başladı #2


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