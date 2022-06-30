Çin'in Wuhan kentinden İstanbul'a yeniden uçuşlar başladı
Koronavirüs pandemisinde ilk vakaların ortaya çıktığı ve uçuşların durdurulduğu Çin'in Wuhan şehrinden iki buçuk yıl aradan sonra İstanbul'a ilk tarifeli uçak geldi.
- 30.06.2022 - 00:17
- Güncelleme : 30.06.2022 - 00:27
Çinli havayolu şirketi China Southern Airlines, pandemi nedeniyle 24 Ocak 2020'de durdurduğu Wuhan-İstanbul uçuşlarına yeniden başladı.
China Southern Airlines'ın CZ8021 sefer sayılı Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı 21.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.
Şirketin, İstanbul uçuşlarını ilk etapta karşılıklı haftada bir gün gerçekleştireceği, ilerleyen dönemde ise sefer sayılarını arttıracağı öğrenildi.
"Yeniden Wuhan-İstanbul seferleri başladı"
DHA'da yer alan habere göre, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili yapılan paylaşımda, "China Southern Airlines bugün itibarıyla yeniden Wuhan-İstanbul seferlerine başladı. Nice emniyetli uçuşlar dileriz" ifadelerine yer verildi.