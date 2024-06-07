Gaziantep'te çevre temizliğine duyarlılığı artırmak için “Cıncık Gibi Gaziantep” sloganı ile başlatılan projeye güzel bir destek geldi.
Vali Kemal Çeber'i ziyaret eden Zembilsu, Antep ağzı ile projeye desteğini açıkladı.
Zembilsu'ya Vali Çeber de Antep ağzı ile teşekkür etti.
“Cıncık Gibi Gaziantep”
Sosyal medyada paylaşılan o anlar, kısa sürede büyük beğeni topladı:
Gaziantep sokaklarını temiz tutmak amacıyla “Cıncık Gibi Gaziantep” sloganı ile başlattığımız projemiz kapsamında tüm vatandaşlarımıza ‘Önce Çöp Atma’ çağrısında bulunarak onlardan destek istedik.
Bu çağrımıza Antep Ağzı ile destek veren Zembilsu, Valimiz Kemal Çeber’i ziyaret ederek tüm Gaziantep’e sokaklara çöp atmama çağrısında bulundu.
Sayın Valimiz de bu desteği yanıtsız bırakmadı, tabi Antep Ağzı ile.
Peki sizin #CıncıkGibiGaziantep mesajınız nasıl olurdu?
#CıncıkGibiGaziantep etiketi ile mesajınızı bekliyoruz.
Haydi Gaziantep #ÖnceAtma !
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