"Cıncık gibi Gaziantep" sloganıyla çevre temizliği çağrısı Gaziantep Valisi Kemal Çeber, temiz sokak projesi için kendisine Antep Ağzı ile destek veren Zembilsu'ya yine Antep ağzı ile teşekkür etti.

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ensonhaber.com

Gaziantep'te çevre temizliğine duyarlılığı artırmak için “Cıncık Gibi Gaziantep” sloganı ile başlatılan projeye güzel bir destek geldi.

Vali Kemal Çeber'i ziyaret eden Zembilsu, Antep ağzı ile projeye desteğini açıkladı.

Zembilsu'ya Vali Çeber de Antep ağzı ile teşekkür etti.

“Cıncık Gibi Gaziantep”

Sosyal medyada paylaşılan o anlar, kısa sürede büyük beğeni topladı: