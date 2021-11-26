Çin'e bakır yerine kaldırım taşı gönderen şebeke, ilk kez hakim karşısında

Çin'e bakır yerine kaldırım taşı göndererek 36 milyon dolarlık vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi yöneticileri ve üyelerinin yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 12 tutuklu 4 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmaya, tarafların avukatları da katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Tayfun Gıcır, iddianamede geçen sigorta poliçesini görmediğini ve imzalamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"KALDIRIM TAŞIYLA İLGİM YOK, GÖRMEDİM"

"Araba tamir bakımı yaparım. Hasan Kayacıköse, dış hizmet alımlarında bir eksiklik yapıldığını, bu durumu aşmak için firma dışından birinin sorumluluk alması gerektiğini, karakola gidilerek ifade verilmesi gerektiğini söyledi. Bana iş yolluyordu, minnet borcuyla ben beyan yazdım, imzaladım. Çıkar yok. Bir dönemimde hezeyanla yaptığım bir şeydi. Kaldırım taşıyla ilgim yok, görmedim. 9 aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum"

"SÖZ SAHİBİ KARDEŞİMDİR, KALDIRIM TAŞIYLA İLGİM BİLGİM YOKTUR"

Sanık Vedat Ulusoy ise, hurda bakır alış satımı yaptığını, kardeşi Ferhat Ulusoy’un şirketinde pazarlama işleriyle ilgilendiğini, bu olayın başında da sonunda da olmadığını belirtti.

Sanık Dursun Koçyiğit, sanıklardan Saime Koçyiğit’in eşi olduğunu, eşinin şirket sahibi olduğunu, kendisinin de işlerle ilgilendiğini belirterek, “Söz sahibi eşimdir. Kaldırım taşıyla ilgili bilgim yoktur. Bu durumu gelen maillerden öğrendik. Ben sevkiyatın kaç parça halinde gerçekleştiğini bilmiyorum. 1-2 kere sevkiyat yükleme esnasında bulundum. Bu yüklemeler külçe bakır üzerineydi. Benim ilgili firmaya gönderilen kaldırım taşlarıyla ilgili bilgim yoktur. Mühürlenen konteynerlerin içinde bakır vardı. Herhangi bir kaldırım taşı görmedim” diye konuştu.

DİĞER SANIKLAR DA SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme tutuklu sanıklar Bora İbiş, Orhan Mollaoğlu, Çağrı Koçoğlu ve Tayfur Gıcır'ın adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verirken, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.