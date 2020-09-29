Cizre'de 35 yıl sonra sinema salonu açıldı
Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde sinema salonu açıldı. Bu salon, ilçede 35 yıl aradan sonra açılan ilk sinema oldu.
- İHA
- 29.09.2020 - 12:40
- Güncelleme : 29.09.2020 - 12:40
Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu’nun da katılımıyla sinema salonunun açılışı yapıldı.
Kaymakam Sinanoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçenin her alanda büyümesiyle yeni iş yerleri açıldığını söyledi.
“EKSİKLİĞİ HİSSEDİLEN İŞLETMELERİN BAŞINDA GELİYORDU”
İlçedeki sinema salonunun uzun yıllar önce kapandığını belirten Kaymakam Sinanoğlu, “Sinema salonu, ilçemizde eksikliği hissedilen işletmelerin başında geliyordu. Çok şükür, bu eksiklik de giderildi. Alışveriş merkezinin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederiz.” dedi.
SALONLAR 540 KİŞİLİK
540 kişilik salonlardan 3’ünün 3D, diğer 2’sinin 2D konseptine uygun dizayn edildiği belirtildi.