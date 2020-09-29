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Cizre'de 35 yıl sonra sinema salonu açıldı

Cizre'de 35 yıl sonra sinema salonu açıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde sinema salonu açıldı. Bu salon, ilçede 35 yıl aradan sonra açılan ilk sinema oldu.