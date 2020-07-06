Çocuk gelinlerin en az olduğu il Tunceli

Çocuk gelinlerin en az olduğu il Tunceli

Türkiye'de 16-17 yaş grubunda kız çocuk evlendirmelerinin en düşük olduğu il belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin özel bir bülten yayınladı.

TÜİK'in yayınladığı bültene göre 2001'de doğum yapan annelerin ortalama yaşı 26,7 iken, 2019'da doğum yaşı 28,9'a yükseldi. İlk doğumunu 2019 yılında gerçekleştiren annelerin yaş ortalaması ise 26,4 olarak açıklandı.

ÇOCUK GELİNLER AZALIYOR

2009 yılında ülke genelinde 16-17 yaş grubundaki kız çocuklarının resmi evlendirmelerinin, toplam resmi evlendirme oranı yüzde 8,1 oranındayken bu oran 2019 yılında yüzde 3,1'e geriledi.

EN ÇOK ÇOCUK GELİN AĞRI'DA

İllere göre kız çocuklarının evlendirme dağılımı incelendiğinde, 2019 yılında yüzde 13,2 ile Ağrı ili en üst sırada yer alırken, Ağrı'yı yüzde 13 ile Muş ve yüzde 10,6 ile Kars ilk sıralardan izledi.

TUNCELİ, BAYBURT VE RİZE ÇOCUK GELİNLERE KARŞI

Kız çocuklarının resmi evlendirmeler içerisindeki genel dağılımı incelendiğinde en düşük oranlarda 0,2 ile Tunceli en üst sırada yer alırken, 0,7 ile Bayburt ve Rize de kız çocuklarının evliliklerinin en düşük olduğu iller arasında ilk üçe girdi.

EVLİLİK YAŞI ARTIYOR

Kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi. Kadınlarda 2015 yılında 24,4 olan ortalama ilk evlenme yaşı 2019 yılında 25’e yükseldi. 20-24 yaş grubunda olup 18 yaşından önce evlenen kadınların oranı Türkiye’de 2010 yılında yüzde 8,2 iken 2019 yılında bu oran yüze 5,1 oldu.