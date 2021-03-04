Çok yüksek riskli illerden olan Sakarya'da koronavirüs toplantısı

Çok yüksek riskli illerden olan Sakarya'da koronavirüs toplantısı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Şehrimizi yüksek riskli bölgeden düşük riskli bölgeye yani kırmızıdan maviye döndürmeliyiz." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, koronavirüs ile mücadele kapsamında Sakarya Valiliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.

"KIRMIZIDAN MAVİYE DÖNMELİYİZ"

Alınacak her kararın Sakarya’nın geleceğine yön vereceğini belirten Başkan Yüce, şunları söyledi:

“Şehrimiz kırmızı olarak renklendirilen yüksek riskli bölgeler arasında yer alıyor. Bu hususta korona virüs ile mücadelemize güç katmak zorundayız. Şehrimizi yüksek riskli bölgeden düşük riskli bölgeye yani kırmızıdan maviye döndürmeliyiz.

"KURALLARA RİAYET ETMELİYİZ"

Bu sebeple tüm vatandaşlarımıza önemle hatırlatıyorum. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım, kalabalık ortamlardan uzak duralım, toplu bir şekilde bir araya gelmeyelim. Kurallara riayet edersek virüsün yaylımını azaltmış olacağız. Mücadeleye güç ver Sakarya”