Çorum Sungurlu'da fırıncılardan tekli ekmek üretmeme kararı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde daha önce 200 gramı 4 TL'den satılan ekmek, 400 gram olarak 8 TL'den satılmaya başladı.
- 05.01.2023 - 18:12
- Güncelleme : 05.01.2023 - 18:17
Ekmek fiyatlarına gelen zamlar sonrası Çorum'dan ilginç bir hamle geldi..
Sungurlu ilçesinde fırınlar, artan işçi maliyetini gerekçe göstererek tekli ekmek üretmeme kararı aldı.
Tekli yok, çiftli ekmek 8 TL
Dünden itibaren çiftli ekmek 8 TL'den satılmaya başlandı.
Sungurlu’da fırıncıların tekli ekmek üretimine son verip, çiftli ekmek uygulamasına başlamasının ardından belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini artırdı.
Zabıta müdürlüğü ekipleri, ilçede hizmet veren fırınlarda denetime çıktı.
Zabıta fırıncıları uyardı
Gramaj ve hijyen kontrolü yapan zabıta ekipleri, kurallara uymayan işletmelere yönelik uyarılarda bulundu.
İHA'nın haberine göre, zabıta ekipleri fırıncılara tekli ekmek üretimi yapılması ve halka sunulması hususunda da uyarıda bulunarak denetimlerin artarak devam edeceğinin altını çizdi.