Euro
13.3913
2.37%
Dolar
11.8229
2.36%
Altın
688.4680
2.11%
Borsa
1,850.48
-2.46%
Bitcoin
583.388
-1.93%
BTXN Coin
38.10
3.53%
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Çorum'da 1278 litre sahte içki ele geçirildi

    Çorum'da, polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda 1278 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 28.12.2021 - 19:28
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 20:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da 1278 litre sahte içki ele geçirildi

    Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Mecitözü ilçesindeki iki ayrı eve operasyon düzenledi.

    1278 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

    Evlerde yapılan aramada ise 1278 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

    Çorum'da son 10 günde sahte içkiden zehirlenen 19 kişiden 5'i hayatını kaybetmişti.

    Çorum'da 1278 litre sahte içki ele geçirildi VİDEO

    Çorum da 1278 litre sahte içki ele geçirildi #1

    Çorum da 1278 litre sahte içki ele geçirildi #2

    Çorum da 1278 litre sahte içki ele geçirildi #3

    Çorum da 1278 litre sahte içki ele geçirildi #4

    Çorum da 1278 litre sahte içki ele geçirildi #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir