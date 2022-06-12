Çorum’da 1,3 tonluk boğa için 80 bin lira istiyor
- 12.06.2022 - 09:10
Besici Doğan Beggi’nin Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı İmirli köyündeki çiftliğinde 80 bin liradan satışa çıkardığı bir ton 300 kilogram ağırlığındaki kurbanlık boğa, vatandaşların ilgisini çekiyor.
Beggi, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yaşındaki simental cinsi boğasını özenle beslediği söyledi.
1,3 tonluk boğa
“Boğayı yetiştirirken ilaç ve hormon kullanmadım. Onu tahıl ve arpa ile besledim. Alıcısına da şimdiden hayırlı olsun” diyen Beggi, hayvanı 8 aylık iken aldığını ve şu anda 1 ton 300 kilogram civarında geldiğini dile getirdi.
Ağırlığından dolayı fiyatı 80 bin lira
Beggi, boğanın ağırlığından dolayı 80 bin TL değerinde olduğunu belirtti.
Besici, “Şimdiye kadar 1 avuç da olsa küspe yedirmedik. Her hayvan ile karıştırılacak bir hayvan değil. Paraları boşa gitmez. Ben Yiğit’in alıcılarını bekliyorum.” ifadelerini kullandı.