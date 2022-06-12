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    Çorum’da 1,3 tonluk boğa için 80 bin lira istiyor

    Besicisinin tahıl ve arpa ile beslediği 1,3 tonluk boğa, 80 bin liradan satışa çıktı.
    • 12.06.2022 - 09:10
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    Çorum’da 1,3 tonluk boğa için 80 bin lira istiyor

    Besici Doğan Beggi’nin Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı İmirli köyündeki çiftliğinde 80 bin liradan satışa çıkardığı bir ton 300 kilogram ağırlığındaki kurbanlık boğa, vatandaşların ilgisini çekiyor.

    Beggi, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yaşındaki simental cinsi boğasını özenle beslediği söyledi.

    1,3 tonluk boğa

    “Boğayı yetiştirirken ilaç ve hormon kullanmadım. Onu tahıl ve arpa ile besledim. Alıcısına da şimdiden hayırlı olsun” diyen Beggi, hayvanı 8 aylık iken aldığını ve şu anda 1 ton 300 kilogram civarında geldiğini dile getirdi.

    Çorum’da 1,3 tonluk boğa için 80 bin lira istiyor #1

    Ağırlığından dolayı fiyatı 80 bin lira

    Beggi, boğanın ağırlığından dolayı 80 bin TL değerinde olduğunu belirtti.

    Besici, “Şimdiye kadar 1 avuç da olsa küspe yedirmedik. Her hayvan ile karıştırılacak bir hayvan değil. Paraları boşa gitmez. Ben Yiğit’in alıcılarını bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

    Çorum’da 1,3 tonluk boğa için 80 bin lira istiyor #2

    Çorum’da 1,3 tonluk boğa için 80 bin lira istiyor #3

    Çorum’da 1,3 tonluk boğa için 80 bin lira istiyor #4

    Çorum’da 1,3 tonluk boğa için 80 bin lira istiyor #5


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