Çorum'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Çorum'da 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı.

Çorum- Osmancık Karayolu'nun 15’inci kilometresinde, 19 BS 219 plakalı hafif ticari araç ile 19 BS 026 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile araçlardan biri şarampole devrildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada her iki araçta bulunan kimliği belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.