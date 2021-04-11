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    Çorum'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

    Çorum'da 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı.
    • DHA
    • 11.04.2021 - 06:38
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    Çorum'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

    Çorum- Osmancık Karayolu'nun 15’inci  kilometresinde, 19 BS 219 plakalı  hafif ticari araç ile 19 BS 026 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile araçlardan biri şarampole devrildi.

    2 KİŞİ ÖLDÜ 5 KİŞİ YARALANDI

    Kazada her iki araçta bulunan kimliği belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı.

    Çorum da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı #1

    Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi  Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Çorum da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı #6

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