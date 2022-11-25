Çorum’da 2 ayrı trafik kazası: 2 yaralı

Çorum’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çorum'da ilk kaza, İskilip kara yolunda meydana geldi.

N.K.A. yönetimindeki otomobil aynı güzergahta seyir halinde olan Y.Ö. kontrolündeki traktör römorkuna arkadan çarptı.

Hastanede tedavi altına alındı

Kazada yaralanan N.K.A. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.





Seyir halindeki yayaya otomobil çarptı

İHA'nın haberine göre Ulukavak Mahallesi’nde meydana gelen kazada ise, Osmancık Caddesi üzerinde seyir halinde olan H.S yönetimindeki 19 BR 435 plakalı otomobil Ü.G.S. (28) adlı yayaya çarptı.

Ü.G.S. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



