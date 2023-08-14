Çorum'da 20 yıllık eşini dolandırıp, üzerine şirket açtı Çorum'da arkadaşlarıyla bir olan adam, 20 yıllık eşi üzerine şirket kurdu. Şirkete ait çeklerle de piyasayı dolandırdıkları için, kadının kapısına polis dayandı. İmzalar kendisine ait olmasa da kadın, hapis cezasından kurtulamadı.

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ensonhaber.com

Çorum'un Alaca ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Neslihan Karaboya, 20 yıllık eşinin arkadaşlarıyla birlikte üzerine şirket açması sonucu mağdur oldu.



Şirketin çekleriyle piyasada da dolandırıcılık yapan adam, eşinin hapis cezası almasına sebebiyet verdi.

"2-3 trilyon borcum vardır herhalde"

Show TV'nin haberine göre Karaboya, "Eşimle arkadaşları üzerime şirket açmışlar, insanları dolandırmışlar. Çok borcum var, 2-3 trilyon vardır herhalde." dedi.



"Üzerine şirket yapacağız" vaadiyle yanına gelen eşinin teklifini kabul eden Karaboya, herhangi bir evraka imza atmamasına rağmen, sahte imzalarla şirket üzerine geçti.

Suç duyuruları nedeniyle hapse girdi

Karaboya, "Ben hiçbir şeye imza atmadım, imzamı taklit etmişler." dedi. Taklit imzalı çeklerin karşılıksız çıkması sonucu ise, Karaboya hakkında suç duyuruları gelmeye başladı.

Karaboya olayı, "3 ay sonra polis eve geldi. 5 gün nezarete attılar. Çek yazmışlar, arabalar almışlar, almışlar da almışlar yani." ifadelerini kullandı.

Eşinin üzerine şirket açan adam: Ben de mağdurum

3 çocuk annesi Karaboya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3 aylık tutukluluğu ev hapsine çevirildi. Bazı dosyalardan beraat eden kadın, ikisinden 5 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Karaboya'nın boşanma aşamasındaki eşi ise kendisinin de mağdur olduğunu öne sürdü.



Karaboya, Ankara'da icraa mahkemesine dilekçe vermek istiyor ancak dilekçe mahkeme tarafından kabul edilmez ise Karaboya, tekrar cezaevine girecek.



Karaboya 20 yıllık eşi hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

