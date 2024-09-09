Çorum'da 25 yaşındaki tır sürücüsü aracında ölü olarak bulundu Çorum'un Alaca ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki tır sürücüsü aracında ölü olarak bulundu.

İHA

Çorum'un Alaca ilçesinde Yozgat Caddesi üzerinde İrfan Salkın (25) adlı genç sürücü, 33 F 0351 plakalı tıra soğan yüklemek üzere Mersin'den Çorum'un Alaca ilçesine geldi.

ARACI PARK HALİNDE BULUNDU

Ailesi telefon ile kendisine ulaşamayınca Alaca'ya gitti ve meslektaşlarını arayarak yardım istedi. Arkadaşları yaptıkları araştırma sonucunda Salkın'ın aracını TMO önünde park halinde buldular.

Park halindeki aracın kapısını açamayan arkadaşları o sırada yoldan geçmekte olan jandarma ekibinden yardım istediler.

112 çağrı merkezini arayarak ihbarda bulunmalarının ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemede şahsın aracın içerisinde bulunduğu tespit edildi. Tırın kapısı açıldıktan sonra sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme İrfan Salkın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Vücudunda darp ya da kesi izi bulunmayan şahsın cesedi otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)